«Чорні» копачі незаконно видобували бурштин на території національного природного парку на Рівненщині

Близько 175 кілограмів необробленого каміння бурштину-сирцю вилучено у фігурантів під час проведення слідчих дій. Його вартість понад 40 000 доларів.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції на постійній основі проводять комплексні заходи на території країни щодо протидії злочинам у сфері незаконного видобутку корисних копалин, зокрема коштовного каменю — бурштину. Так, поліцейські отримали інформацію про протиправну діяльність групи осіб на Рівненщині.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області спільно зі слідчими Вараського районного відділу обласної поліції, кілька громадян налагодили незаконний видобуток «сонячного» каменю на території Нобельського національного природного парку. Крім того, ділки скуповували бурштин різних фракцій в інших «копачів» без жодних підтверджуючих документів про його походження.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання, в транспортних засобах фігурантів та у будівлях, де зберігався «товар», поліцейські вилучили предмети, які підтверджують причетність учасників угруповання до незаконної діяльності — майже 175 кг необробленого бурштину, електронні ваги для його зважування, обладнання для перевірки якості каміння, мобільні телефони, а також грошові кошти, на загальну суму понад 430 тис. грн в гривневому еквіваленті.

Орієнтовна вартість вилученого бурштину на «чорному» ринку становить понад 40 000 доларів.

Після проведення усіх необхідних експертиз вирішуватиметься питання про накладення арешту на вилучене майно. Наразі триває формування доказової бази для притягнення усіх учасників угруповання до відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатого за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення та переробки бурштину (ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України), здійснюється під процесуальним керівництвом Вараської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України