«Чорний лісоруб» Незаконно вирубав дуби у столичному лісопарку майже на чверть мільйона гривень

Зловмисника затримали на території Святошинського лісопаркового господарства під час транспортування незаконно порубаної деревини. За такі злочинні дії фігурант може провести до п’яти років за ґратами.

До Святошинського управління поліції надійшла заява від представників національного природного парку «Голосіївський» стосовно незаконної порубки дерев породи «дуб звичайний». Для документування події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила на місці пні спиляних дерев та громадянина, ймовірно, причетного да даного злочину.

Правоохоронці встановили, що чоловік за допомогою бензопили зрізав стовбур дерева, після поділив його на частини, та склав у салон автомобіля аби вивезти додому. З місця події слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину та самі частини дерева, а 50-річного одесита затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем мешкання чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого на подвір’ї приватного будинку виявили ще значну кількість колод дерев дуба. За попередніми підрахунками у результаті злочинної діяльності інтересам держави завдано збитків на суму близько 250 тисяч гривень.

Слідчим Святошинського управління поліції за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка або незаконне перевезення лісу, що заподіяли істотну шкоду на території природно-заповідного фонду. Санкція статті передбачає штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва