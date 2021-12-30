Чортківські оперативники встановили причетність раніше судимого жителя району до вчинення двох крадіжок з проникненням

У вчиненні крадіжки з магазину та приватного будинку співробітники Чортківського районного відділу поліції підозрюють 28-річного жителя району. Вийшли на слід зловмисника та встановили його місцеперебування співробітники карного розшуку.

Повідомлення про крадіжку з магазину надійшло до правоохоронців на початку грудня. З крамниці у селі Шульганівка невідомий виніс продукти харчування, гроші та мобільний телефон. Загальна сума збитків – майже 5 000 гривень. Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що до торгового закладу проникли вночі, відваживши металопластикове вікно.

Ще одна крадіжка зі схожим способом проникнення до приміщення через декілька днів трапилася у сусідньому селі Нагірняка. З нежитлового будинку викрали телевізор та тюнер.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний житель району. Чоловік нещодавно звільнився умовно-достроково з в’язниці та перебував на випробувальному терміні.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські продовжують перевіряти причетність фігуранта до вчинення інших злочинів на території району.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області