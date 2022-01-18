Чотирьох експрацівників Київського СІЗО судитимуть за збут наркотиків на території установи

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої групи із числа працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор», які займались доставкою та збутом наркотичних засобів на території установи (ч. 3 ст. 307 КК України).

Згідно матеріалів слідства, організували злочинну діяльність зі збуту наркотичних речовин — метадону та канабісу, четверо працівників Київського СІЗО. Вказані особи не лише організували канал розповсюдження наркотичних речовин серед ув’язнених, але й забезпечували прикриття такої діяльності, користуючись службовим становищем. Наркотичні засоби вони зберігали у службовому приміщенні у власних речах.

У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели ряд оперативних закупок наркотичних засобів.

У червні 2021 року службовців затримали «на гарячому» під час чергового збуту наркотичних засобів на території установи.

Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На цей час обвинувачені звільнені зі своїх посад.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР та оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура