Чотирьох маріупольців судитимуть за розповсюдження конфіденційної інформації про померлих осіб

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно чотирьох мешканців м. Маріуполя, які обвинувачуються у незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації про особу, а також несанкціонованому збуті та розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2019 року по березень 2020 року 29-річний підприємець, який працює у сфері ритуальних послуг, з метою збільшення кількості клієнтів, залучив до «співробітництва» двох працівниць поліції, котрі мали доступ до конфіденційної інформації щодо осіб, померлих у м. Маріуполі.

Ще один учасник організованої групи — 34-річний чоловік після отримання вказаних даних телефонував родичам померлих та пропонував комплекс послуг з поховання їх підприємством.

Наразі обвинувальний акт спрямовано до суду. Максимальна міра покарання за санкціями вказаних статей – до 5 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури