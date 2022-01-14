Чотирьох учасників ОЗГ судитимуть за встановлення та поширення злочинного впливу у луганському СІЗО

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Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактом встановлення та поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2020 року раніше судимий мешканець Луганської області, перебуваючи під вартою в державній установі «Старобільський слідчий ізолятор», в кримінальних кругах отримав статус «смотрящого». З метою встановлення та поширення злочинного впливу на території слідчого ізолятору чоловік створив організовану злочинну групу, до якої увійшли ще три раніше судимі особи.

Чотирьох учасників організованої групи судитимуть за встановлення та поширення злочинного впливу у луганському СІЗО

Обвинувачені визначали у режимній установі так звані «касти», що надавали їх учасникам певний неформальний статус у злодійських колах. Із підпорядкуванням організатору групи кожен учасник виконував функції «смотрящего» за ввіреним йому корпусом, поверхами.

Фігуранти контролювали усі напрями протиправної діяльності у СІЗО, організовували збирання та використання коштів для «общака», забезпечували незаконне надходження, витрати та розподіл грошових коштів та майна серед арештованих і засуджених.

Крім того, організатор злочинної групи забезпечував незаконне поширення серед ув’язнених особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу. У зв’язку з цим йому додатково інкриміновано збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Заходи з викриття учасників злочинного угруповання проводилися прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області та оперативними співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури

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