Чотирьох учасників ОЗГ судитимуть за встановлення та поширення злочинного впливу у луганському СІЗО

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактом встановлення та поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2020 року раніше судимий мешканець Луганської області, перебуваючи під вартою в державній установі «Старобільський слідчий ізолятор», в кримінальних кругах отримав статус «смотрящого». З метою встановлення та поширення злочинного впливу на території слідчого ізолятору чоловік створив організовану злочинну групу, до якої увійшли ще три раніше судимі особи.

Обвинувачені визначали у режимній установі так звані «касти», що надавали їх учасникам певний неформальний статус у злодійських колах. Із підпорядкуванням організатору групи кожен учасник виконував функції «смотрящего» за ввіреним йому корпусом, поверхами.

Фігуранти контролювали усі напрями протиправної діяльності у СІЗО, організовували збирання та використання коштів для «общака», забезпечували незаконне надходження, витрати та розподіл грошових коштів та майна серед арештованих і засуджених.

Крім того, організатор злочинної групи забезпечував незаконне поширення серед ув’язнених особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу. У зв’язку з цим йому додатково інкриміновано збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Заходи з викриття учасників злочинного угруповання проводилися прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області та оперативними співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури