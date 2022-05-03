Чотирьох жителів Дніпропетровщині судитимуть за торгівлю людьми

Зловмисники обманом перевозили безхатченків до фермерських господарств на території Петриківського та Магдалинівського районів й змушували задарма працювати на сільськогосподарських роботах.

В ході поліцейської операції поліцейські звільнили з трудового рабства 60 осіб. Досудове розслідування та оперативний супровід кримінального провадження здійснювали поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області та слідчого управління під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

Група складалася з чотирьох осіб – двох організаторів та двох виконавців. 65-річний власник фермерського господарства та 52-річний управляючий підібрали спільників, оплачували їх послуги з пошуку та вербування соціально-незахищених осіб та залучали безхатьків до примусової праці на власних об’єктах. Двоє співучасників відвідували найпоширеніші місця перебування безпритульних – вокзали й базари в різних обласних центрах, доводили людей до стану алкогольного сп’яніння та доправляли до сільськогосподарських угідь у Петриківському районі. Там люди працювали фактично за їжу, не мали нормальних умов життя та роботи.

Поліцейські викрили й припинили протиправну діяльність торговців людьми. За адресами мешкання фігурантів, місцях утримання людей відбулися санкціоновані обшуки за участі спецпідрозділу КОРД та підрозділу аеропідтримки. Були вилучені речові докази.

За торгівлю людьми у складі організованої групи чотирьом особам вручені повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). 30 квітня кримінальне провадження з обвинувальним актом направили до Петриківського районного суду Дніпропетровської області з додатковою кваліфікуючою ознакою – вчинено організованою групою. Трьом чоловікам та жінці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області