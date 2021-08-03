Чотирьом особам повідомлено про підозру у фінансуванні окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганщини на ₴11 млн.

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури викрито посадових осіб двох підприємств, які здійснювали фінансування окупаційної адміністрації РФ на тимчасово непідконтрольній території Луганщини.

Слідством встановлено, що з початку збройного конфлікту велике підприємство у м. Луганську перебуває під контролем окупаційної адміністрації РФ та упродовж 2016-2019 років здійснювало реалізацією незаконно виготовленої продукції на тимчасово непідконтрольній території Луганської, Донецької областей та Російської Федерації. Продукція у великому обсязі вивозилась до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України та частина коштів, отриманих від її продажу, перераховувалась до так званого «державного бюджету ЛНР» у вигляді «податків», що становлять понад 8 млн гривень.

Також встановлено директора одного з приватних підприємств, який у 2018 році поставляв спеціальні транспортні засоби для потреб «Міністерства внутрішніх справ ЛНР» окупаційної адміністрації РФ. Поставки на тимчасово окуповану територію Луганської області здійснювались з території РФ через непідконтрольні Українській владі міжнародні митні пункти пропуску, що контролюються так званими «митними органами ЛНР». Обсяг фінансування вказаним підприємством псевдодержавного утворення становить майже 3 млн гривень.

Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч.ч. 2, 3 ст. 110-2 КК України). Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури