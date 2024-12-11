Чотирьох ділків підозрюють у незаконному заволодінні понад 650 га землі на Житомирщині

Житомирська обласна прокуратура продовжує роботу з повернення територіальним громадам сільськогосподарських земель колишніх КСП.

Так, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, директор товариства спільно із двома співзасновниками незаконно заволоділи понад 550 га сільгоспземлі, що у Малинській територіальній громаді Коростенського району.

Діючи за злочинною схемою, підозрювані шляхом обману набули членства у сільськогосподарському виробничому кооперативі, за яким згодом зареєстрували право приватної власності на 37 ділянок.

Унаслідок цього ділки незаконно заволоділи землею вартістю 22,4 млн грн, яка за законом мала б перейти до комунальної власності територіальної громади.

Наразі, за принципової позиції прокуратури, землі повернуто громаді.

Також викрито й інших посадових осіб, причетних до незаконних земельних оборудок.

Зокрема, за процесуального керівництва Чуднівської окружної прокуратури державному реєстратору повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду (ч. 3 ст. 362 КК України).

Слідством установлено, що державний реєстратор однієї з територіальних громад області за відсутності належних документів безпідставно зареєструвала у Держреєстрі за приватним товариством право власності на 103 га землі, що у Курненській ТГ Житомирського району.

За такою схемою з власності громади вибуло 30 ділянок сільгоспугідь вартістю 4,6 млн грн.

За результатами вжитих прокуратурою заходів на усі ділянки накладено арешт.

Досудове розслідування здійснює ГУНП в області, оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури