Чотирьох інспекторів одного з підрозділів Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області та слідчими ТУ ДБР у м. Миколаєві викрили на корупції чотирьох інспекторів одного з підрозділів Одеської митниці.

За даними слідства, митники, які мали протидіяти контрабанді та порушенням митного законодавства, натомість налагодили корупційний механізм. За безперешкодне переміщення товарів через митний кордон підприємці змушені були сплачувати гроші.

Такса становила від 120 до 200 доларів США за кожен транспортний засіб.

З огляду на середній обсяг експортних перевезень, зазначена схема могла приносити до 5 000 доларів США щотижня лише з одного пункту пропуску.

Наразі чотирьом службовцям повідомлено про підозру за ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Прокуратура ініціює обрання підозрюваним запобіжних заходів та їхнє відсторонення від займаних посад. Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури