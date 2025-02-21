Чотирьох жителів Тячівщини підозрюють у заволодінні землями громади – збитки складають майже ₴2 млн.

Слідчі Тячівського районного відділу поліції, за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області, викрили незаконну схему заволодіння земельними ділянками на території Нересницької громади.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до шахрайської схеми причетні щонайменше четверо жителів села Нересниця. Зловмисники, використовуючи підроблене рішення сесії сільради, звернулися до державного реєстратора для оформлення земельних ділянок у приватну власність. Таким чином фігуранти шахрайським шляхом заволоділи чотирма ділянками площею 1,6 га у селі Нересниця. Громаді заподіяно збитків на 1 мільйон 775 тисяч гривень.

Чотирьом фігурантам слідчі Тячівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, відповідно до вчинених дій повідомили про підозру за ч. 2, 3, 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто, шахрайство та використання завідомо підробленого документа.

У справі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину осіб.

Поліція Закарпатської області