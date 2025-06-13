Чотирьох жителів Житомирщини судитимуть за катування та інші злочини
Слідчі поліції зібрали докази причетності молодиків віком від 18 до 22 років до нападу на двох жителів Житомирського району. Правоохоронці розшукали підозрюваних та затримали. Їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині матеріали скеровано до суду.
Нагадаємо, подія сталася вночі 16 березня у селі Троянові Новогуйвинської громади. Четверо незнайомців вдерлися до будинку та вчинили напад на двох місцевих жителів віком 21 та 23 роки. Двоє з них побоями та погрозами вимагали у потерпілих гроші. Інші учасники фільмували знущання на камеру мобільного телефону, також погрожували потерпілим та підбурювали спільників. Лише після того, як один з потерпілих переказав дві тисячі гривень на рахунок нападника, вони пішли геть.
Поліцейські відділу №1 Житомирського райуправління №1 встановили причетних до події. Ними виявилися уродженці Коростенщини, Звягельщини та Житомирського району, які останнім часом проживали в обласному центрі.
Слідчі відділу поліції №1 інкримінували всім причетним катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України) та незаконне проникнення до житла (ч. 1 ст. 162 КК України).
18-річному уродженцю Звягельщини та 20-річному житомирянину, окрім цього, правоохоронці повідомили про підозру в розбійному нападі, вчиненому в період воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).
Згідно з чинним законодавством за вчинене обвинуваченим загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.
Житомирське районне управління поліції №1Tweet