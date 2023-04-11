Чотирьох зловмисників підозрюють у розкраданнв ₴3,8 млн. на будівництві медамбулаторій на Одещині

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору злочинної схеми та двом його співучасникам за фактом розкрадання бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що організатор розробив план привласнення бюджетних коштів під час будівництва об’єктів соціальної інфраструктури на території Одещини – 4 амбулаторій сімейної медицини. До свого «бізнес-плану» ділок залучив ще 3 знайомих, у тому числі екскерівника одного з управлінь Одеської обласної держадміністрації.

Для участі в тендері він задіяв власне підприємство, формальним керівником якого була підконтрольна йому особа, тим самим забезпечивши безперешкодне укладення договорів підряду.

Після отримання підприємством авансових платежів на роботи, підозрювані їх частково привласнили, а на залишені кошти виконали будівельно-монтажні роботи не в повному обсязі, знижуючи при цьому понесені витрати для створення видимості добросовісного виконання договірних зобов’язань. В подальшому, спільники надали до Управління ООДА сфальсифіковані акти виконаних робіт, із внесеними до них видами робіт, які фактично не проводились, та витратами на матеріали, які не використовувались, тим самим завищивши їх обсяг та вартість на понад 3,8 млн гривень.

Наразі за клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на майно, здобуте злочинним шляхом.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження раніше повідомлено про підозру директору будівельного підприємства, який формально займав керівну посаду та підписував необхідну документацію від імені юридичної особи за гроші (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Також вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до скоєного злочину осіб та відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

!За цей злочин Законом передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури