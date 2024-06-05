Чотирьом керівникам окупаційних «органів влади» на захопленій Луганщині повідомлено про підозру

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганщини чотирьом керівникам «муніципальних утворень» на захопленій території області повідомлено про підозру.

Їм інкриміновано добровільне обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані ‒ проросійськи налаштовані мешканці Старобільщини, Кремінної та Рубіжного.

Серед них ‒ колишні так званий «співробітник господарчого відділу» нзф «козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова», перша секретарка Рубіжанської міськради від нині забороненої «Комуністичної партії України», староста Городищенської сільської ради та землевпорядниця однієї з селищних рад Новопсковщини.

Улітку минулого року вони зареєструвались кандидатами в «депутати рад муніципальних округів лнр першого скликання» у захоплених населених пунктах регіону.

За результатами псевдовиборів, які проходили на початку вересня 2023 року, трьох фігурантів обрано «головами муніципальних утворень Біловодський, Кремінський та Новопсковський муніципальні округи лнр».

Ще одна стала «головою ради муніципального утворення міський округ м. Рубіжне лнр».

Усі особи сприяють «інтеграції» захопленої території Луганщини до рф.

Нагадаємо, що раніше усі фігуранти притягувались до відповідальності за колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької та Старобільської

окружних прокуратур)