Чотири київські митники здійснили незаконне митне оформлення 16 автомобілів за заниженими ставками

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру чотирьом інспекторам Київської митниці за фактами зловживання службовим становищем та службової недбалості при здійсненні митних оформлень, ввезених в Україну транспортних засобів спеціалізованого призначення (ст.ст. 364, 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, інспектори Київської митниці розробили протиправний механізм, який полягав у звільненні від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита транспортних засобів спеціалізованого призначення.

Фігурантами в період з квітня по червень 2022 року було здійснено 16 митних оформлень у режимі «імпорт» транспортних засобів із неправомірним застосуванням пільги для подальшого звільнення від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита.

Вказані дії призвели до втрати Державним бюджетом України митних платежів на загальну суму понад 1,9 млн гривень.

Слідство триває. Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи, четвертому фігуранту, який на цей час уже не працює в органах Київської митниці, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження СБУ.

Київська міська прокуратура