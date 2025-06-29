Чотири терористи т. зв. «ДНР» отримали довічне ув’язнення за розстріл пошукової групи ЗСУ в 2014-му

Подільський районний суд міста Кропивницького визнав чотирьох представників «Донецької народної республіки» винним у тероризмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 червня.

23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка, Шахтарського району, Донецької області учасники терористичної організації «ДНР» зенітно-ракетними комплексами збили два літаки Збройних Сил України.

Льотчик одного з літаків катапультувався та приземлився на тимчасово окупованій території в 2 км від села Латишево.

29 липня пошукова група із 19 військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України проводила пошукову операцію в межах села Латишево, але льотчика не знайшла. Місцевий фермер Микола Бутрименко спочатку ввійшов у довіру до українських військових, а потім здав їх терористам «ДНР». Останні прибули на місце, оточили пошукову групу й відкрили вогонь на ураження. Десятеро військовослужбовців загинули, ще пʼятеро були затримані, а четверо зуміли втекти.

З 29 липня по листопад 2014 року бойовики тримали захоплених військових у полоні і застосовували до них фізичне насильство і катування, щоби спонукати українську владу до обміну.

Одного з полонених терорист «ДНР» наручниками підвісив за руки і протягом більш двох годин ножем наносив йому різані рани по тілу, засипав до ран сіль, душив ременем. У потерпілого були рубці по тілу і перелами пальців.

Після звільнення військовополонених слідчі ідентифікували чотирьох «ДНРівців», причетних до терористичної атаки і катування. Зокрема, потерпілі впізнала деяких із них за фотознімками.

Прокуратура висунула обвинувачення Андрію Борисову, Івану Біркову, Олексію Новікову і Станіславу Кіму. Вони не затримані, тому їх судили заочно.

Судовий процес відбувався у Кропивницькому, оскільки більшість потерпілих проживають у цьому регіоні.

Потерпілими в цій справі є як виживші українські військові, так і родичі загиблих. Пʼятеро військовослужбовців, які пройшли полон, зараз знову беруть участь у бойових діях. Відтак від імені потерпілих у суді виступала їх представниця, яка вимагала для обвинувачених довічного увʼязнення.

У матеріалах справи є документи, що одна з потерпілих впізнала труп свого сина. В іншому випадку щодо загиблого проводилася ДНК-експертиза.

У правоохоронців є записи перехоплених телефонних розмов між «ДНРівцями». Так, 29 липня 2014-го один із них доповів про появу «укропів» і другий відповів, що висилає групу. Ввечері того ж дня «ДНРівець» повідомив про знищення двох автомобілів українських військовослужбовців і взяття у полон чотирьох осіб і що є полонені з Запоріжжя і Кіровограда (з 2016 року місто перейменовано у Кропивницький — ред.).

У мережі інтернет є відеозапис, на якому російські солдати і один із обвинувачених повідомляють про збиття українського літака й фотографуються з гербом України. На іншому відео видно два розбиті автомобілі і тіла розстріляних військовослужбовців, відзняті крупним планом. Також є відеоролик, як «ДНРівець» допитує трьох полонених військовослужбовців із Кропивницького.

Станіслав Кім у 2016-му декілька місяців був окупаційним мером Горлівки, а пізніше депутатом «Народної ради ДНР».

За даними ЗМІ, бойовик Іван Бірков із позивним «Псих» був ліквідоваваний ще в 2016-му. Його, начебто, поранили в голову під Марʼїнкою і потім він помер у лікарні в Донецьку.

За інформацією військових, зрадника Бутрименка пізніше затримали. Офіційно його затримали в липні 2016-го. Суд першої інстанції виправдав його від участі у здійсненні терористичного акту, але визнав винним у фінансуванні тероризму. У вересні 2019-го апеляційний суд скасував вирок і справу мали розглядати повторно. Але під час першого великого обміну військовополоненими у грудні 2019 року Бутрименка обміняняли. Пізніше судовий процес зупинили у звʼязку з його розшуком.