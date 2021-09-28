«Чтобы не нашел меня на том свете»: «черный риелтор» после убийства лишил жертву глаза

Лишить свою жертву глаза решил черный риелтор, чтобы убитый не нашел его на том свете. 27 сентября Мособлсуд вынес приговор банде, совершившей жестокую расправу над жителем Егорьевска ради «двушки». Подыскать подходящего «кандидата» бандитам помог оперативник из местного отдела полиции – он также получил свой срок.

Как стало известно «МК», в группу черных риэлторов входил старший оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Егорьевск Сергей Васин. Со своими будущими подельниками, местными жителями Денисом Четыркиным и Владимиром Шелягиным, мужчина познакомился во время проверки. Также в группу вошли Навруз Мурзагишиев и Денис Фоменко.

Способ криминального заработка злоумышленники выбрали традиционный: подыскивать забулдыг с квартирами, спаивать их и переселять куда-нибудь подальше.

В жертвы был выбран одинокий спивающийся житель Егорьевска – владелец двухкомнатной квартиры Алексей Смирнов.

Примечательно, что решающим в выборе стала информация, предоставленная стражем порядка Васиным. Благодаря ему злодеи удостоверились, что у мужчины нет родственников, которые могут помешать совершить преступление, а затем заявят права на жилплощадь.

Злоумышленники познакомились со Смирновым и начали регулярно поставлять ему спиртное, заводя доверительные разговоры о продаже жилплощади (кстати, ее рыночная стоимость равнялась двум миллионам). Но мужчина на сделку не соглашался – в итоге его накачали алкоголем и спящего вывезли в Севастополь.

Злодеи предполагали, что жертва будет там безропотно проживать на ферме и пасти свиней. Однако, протрезвев, житель Подмосковья потребовал отвезти его обратно. Пригрозил пойти в полицию и сообщить о похищении.

Подельникам пришлось сажать его в машину и везти обратно в столицу. Именно тогда они и решились на убийство.

13 сентября, проезжая Ростовскую область, злоумышленники съехали с трассы в Миллеровском районе и в лесу учинили расправу над несчастным. Били бейсбольной битой. Затем стали душить ремнем. «Ребята, не убивайте меня, я все понял, я все отдам!» – молил негодяев несчастный. Последнее, что он услышал, было: «Поздно, надо было раньше думать». После убийства Денис Фоменко проколол несчастному глаз веткой со словами: «Чтобы он меня не запомнил и не нашел на том свете».

Кстати, во время следствия скончался и «двойник» Смирнова Георгий Селюгин. За 15 тысяч рублей мужчина сначала сфотографировался для фальшивого паспорта, а затем расписался за владельца квартиры при совершении сделки. Он заснул зимой в сугробе и замерз.

Как сообщил «МК» прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Дмитрий Зайцев, 36-летний Денис Четыркин был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев.

30-летнему Наврузу Мурзагишиеву назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев.

22-летний Денис Фоменко получил 18 лет «строгача» с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. 48-летний Сергей Васин – шесть лет лишения свободы колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года, с лишением специального звания – майор полиции.