Чтобы получить повод для отвода судьи, обвиняемый указал ее наследницей в завещании

Экс-прокурор придумал оригинальный способ, чтобы «выбить» судью из дела.

Один из самых оригинальных способов добиться отвода председательствующего судьи зафиксирован недавно в Ровенской области.

Как сообщила в Высший совет правосудия и в Офис Генерального прокурора судья Кузнецовского городского суда Ирина Незнамова, с 2020 года у нее на рассмотрении находится уголовное производство по обвинению экс-прокурора Березнивского отдела Сарненской местной прокуратуры Андрея Таргония.

А. Таргоний подозревается в получении в июле 2015 года неправомерной выгоды в размере 50 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК).

Обвинительный акт в отношении А. Таргония, который работал в органах прокуратуры вплоть до 2020 года, уже давно находится в суде, однако какого-либо приговора суда нет до сих пор.

Например, судя по сообщениям судей в Совет правосудия, он то не ходит в судебные заседания, то пытается регистрировать в отношении судьи уголовное производство, что в итоге вынуждает судей брать самоотвод.

В этот раз экс-прокурор придумал новый способ добиться отвода судьи.

19 марта 2021 года должно было состояться очередное судебное заседание по делу экс-прокурора. Однако 16 марта в канцелярию суда обвиняемый подал заявление об отводе судьи И. Незнамовой в связи с тем, что он давно ее знает и не раз участвовал в судебных процессах под ее председательством как прокурор.

Кроме того, обвиняемый сообщил, что поскольку доверяет судье, то в установленном законом порядке, он завещает судье свое имущество. А именно – все имеющиеся у него денежные средства, гоночный велосипед (стоимостью 19 500 грн), коллекцию почтовых марок (стоимостью 7 тыс. грн), коллекцию монет (стоимостью 5 500 грн) и мобильный телефон стоимостью 29 700 грн.

Согласно тексту завещания, составленного 15 марта 2021 года, И. Незнамова может распоряжаться указанным имуществом в случае смерти А. Таргония.

При этом обвиняемый отметил, что с учетом сложившихся обстоятельств, у него теперь появились сомнения в непредвзятости судьи И. Незнамовой, поэтому он просит удовлетворить заявленный отвод и передать дело на рассмотрение другому судье Кузнецовского горсуда.

В свою очередь, в своем сообщении в Совет правосудия И. Незнамова отметила, что до 2020 года вообще не была знакома с А. Таргонием, а узнала о нем только после того, как к ней поступило соответствующее уголовное производство.

И. Незнамова отметила, что своими действиями обвиняемый пытается дискредитировать ее как судью и оказать на нее давление.

«Вызывают беспокойство неправомерные действия обвиняемого относительно сбора, использования моих персональных данных без согласия на это», — также добавила судья.

Кроме того, она отметила, что в действиях обвиняемого усматривается правонарушение, предусмотренное ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

Теперь разбираться в данной ситуации будет Высший совет правосудия.

Напомним, что недавно в Киевской области также был зафиксирован неприятный для судьи инцидент, связанный с внутренним конфликтом в местном отделе прокуратуры. От имени судьи в одну из кадровых комиссий, приводивших собеседование с прокурорами в рамках аттестации, были поданы жалобы на прокурора. Судья сообщил в ВСП, что никаких жалоб в кадровые комиссии он вообще не подавал, а это сделало стороннее лицо, подделав его подпись. // Судебно-юридическая газета