Чверть мільйона за дозвільні документи: на Хмельниччині викрито фігурантів злочинної «схеми»

Директора підприємства, який отримав неправомірну вигоду затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції викрили злочинну «схему» з видачі дозвільних документів для підприємств, які здійснюються роботи пов’язані із підвищеною небезпекою.

Директор підприємства у експертно-технічній сфері та посадовці регіонального управління Державної служби з питань праці налагодили механізм одержання коштів під час видачі документів для проведення робіт пов’язаних із підвищеною небезпекою.

За послуги підприємці офіційно мали сплачувати 10 відсотків, а решту передавати фігурантам справи. Водночас потрібно було у обов’язковому порядку замовляти виготовлення частини з потрібного пакету документів у підприємства затриманого. У разі відмови фігуранти створювали штучні перешкоди.

7 липня поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України директора підприємства одразу після одержання 265 тисяч гривень неправомірної вигоди. Грошові кошти вилучено на місці події.

Проведено обшуки за місцем роботи працівників управління Держслужби з питань праці, офісному приміщенні експертного підприємства та за місцями проживання фігурантів.

Директору підприємства оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань НПУ