Чи посадять ексначальника СБУ Хмельниччини? Потерпіла у гучній справі про розстріл людей подала апеляцію
Віктора Крайтора і його колишнього підлеглого Віталія Тарадая визнано невинуватими у вбивствах під управлінням СБУ у 2014 році
Ольга Веретільник, адвокат, доньки загиблої учасниці мирної акції, що проходила у лютому 2014 року у Хмельницькому, оскаржила виправдувальний вирок стосовно колишнього начальника обласного управління СБУ полковника Віктора Крайтора і співробітника спецпідрозділу «Альфа» Віталія Тарадая. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Убивства під хмельницьким СБУ. Розсекречено сенсаційний вирок».
У коментарі «Главкому» Ольга Веретільник зазначила: потерпіла сторона не погоджується з позицією суду першої інстанції, який відкинув практично всі докази, які вказували на винуватість обвинувачених. І проситиме апеляцію скасувати вирок і притягнути до кримінальної відповідальності Крайтора і Тарадая.
Як відомо, справу про розстріл мітингувальників під управлінням СБУ у Хмельницькому в лютому 2014 року Генпрокуратура вирішила передати на розгляд військовій прокуратурі.
Нагадаємо, що сторона обвинувачення вимагала для Крайтора сім років позбавлення волі, для Тарадая – шість, а також заборону обіймати посади у правоохоронних органах та державних військових формуваннях протягом трьох років.
Варто додати: пізно ввечері 19 лютого 2014 року коло стін СБУ Хмельниччини було вбито ще одну людину, 21-річного студента Дмитра Пагора. Цей епізод відсутній у справі Крайтора-Тарадая.
Як відомо, 21 листопада 2014 року президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України (посмертно) Дмитру Пагору і Людмилі Шеремет. Високу державну нагороду було присвоєно «за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності».Tweet