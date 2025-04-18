Чи посадять ексначальника СБУ Хмельниччини? Потерпіла у гучній справі про розстріл людей подала апеляцію

Віктора Крайтора і його колишнього підлеглого Віталія Тарадая визнано невинуватими у вбивствах під управлінням СБУ у 2014 році

Ольга Веретільник, адвокат, доньки загиблої учасниці мирної акції, що проходила у лютому 2014 року у Хмельницькому, оскаржила виправдувальний вирок стосовно колишнього начальника обласного управління СБУ полковника Віктора Крайтора і співробітника спецпідрозділу «Альфа» Віталія Тарадая. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Убивства під хмельницьким СБУ. Розсекречено сенсаційний вирок».

11 березня 2025 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк визнав не винуватими Крайтора і Тарадая у вбивстві, вчиненому через необережність; необережному тяжкому тілесному ушкодженні, а також перевищенні службових повноважень. Йшлося про події 19 лютого 2014 року біля будівлі обласного СБУ, де трагічно загинула 72-річна учасниця мирного мітингу Людмила Шеремет. Іще кілька протестувальників отримали вогнепальні поранення.

У коментарі «Главкому» Ольга Веретільник зазначила: потерпіла сторона не погоджується з позицією суду першої інстанції, який відкинув практично всі докази, які вказували на винуватість обвинувачених. І проситиме апеляцію скасувати вирок і притягнути до кримінальної відповідальності Крайтора і Тарадая.

«Обставини справи інтерпретовано у виправдувальному вироку таким чином, що на момент пострілів управління СБУ у Хмельницькій області перебувало у такій ситуації, що йому потрібно було захищатися від збройного нападу. Водночас, на думку сторони потерпілих, такого насправді не існувало. Під будівлю СБУ прийшов мирний протест, який мав різні вимоги. Хтось хотів почути особисто від Крайтора запевнення, що він – з народом. Хтось із мітингувальників намагався дізнатися, чи не їдуть співробітники СБУ до столиці зачищати Майдан. Загалом, люди виглядали заведеними, але мирними. У певний момент з’явилося п’ятеро хуліганів, які почали товкти вікна у прибудові до будівлі силового відомства. Спецслужба мала всі можливості розв’язати ситуацію без жертв. Усі наступні ризики у вигляді штурму та підпалу, які потім настали, були реакцією людей на протиправні дії співробітників СБУ», – переконана адвокат.

Як відомо, справу про розстріл мітингувальників під управлінням СБУ у Хмельницькому в лютому 2014 року Генпрокуратура вирішила передати на розгляд військовій прокуратурі.

Нагадаємо, що сторона обвинувачення вимагала для Крайтора сім років позбавлення волі, для Тарадая – шість, а також заборону обіймати посади у правоохоронних органах та державних військових формуваннях протягом трьох років.

Варто додати: пізно ввечері 19 лютого 2014 року коло стін СБУ Хмельниччини було вбито ще одну людину, 21-річного студента Дмитра Пагора. Цей епізод відсутній у справі Крайтора-Тарадая.

Як відомо, 21 листопада 2014 року президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України (посмертно) Дмитру Пагору і Людмилі Шеремет. Високу державну нагороду було присвоєно «за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності».