Чиновник військкомату на Київщині незаконно зберігав зброю

Військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області незаконно зберігав зброю і снаряди.

Проведено 22 обшуки у квартирах, господарчих будівлях та автомобілі, повідомляє прокуратура Київської області.

Правоохоронці вилучили автомати, магазини до Правоохоронці вилучили автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

Слідство встановлює канали надходження зброї та причетних до цього осіб. // lenta.ua