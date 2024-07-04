Чиновника Ужгородської міськради, затриманого на хабарі, відсторонено від посади

Посадовця Ужгородської міської ради, якого правоохоронці викрили на вчиненні корупційного злочину, рішенням суду відсторонили від виконання посадових обов’язків.

Йдеться про депутата, якого нещодавно слідчі поліції спільно з СБУ затримали на отриманні хабаря.

У ході розслідування встановлено, що фігурант пропонував громадянам за неправомірну вигоду сприяти у пришвидшенні оформлення документів про догляд за родичами з інвалідністю. Така довідка надавала можливість в подальшому отримати відстрочку від мобілізації.

Зловмисника спіймали на гарячому та затримали. Фігуранту слідчі, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід.

Відповідно до інкримінованої статті, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області