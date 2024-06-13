Чиновниця передала музичне обладнання вартістю ₴2,7 млн. підприємцю, а він його продав

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальниці відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради за обвинуваченням у службовій недбалості та службовому підробленні (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2022 року міський голова Покровська Донецької області своїм розпорядженням надав вказівку комунальним підприємствам та структурним підрозділам провести евакуацію цінного майна в безпечні райони та скласти договори відповідального зберігання.

Обвинувачена в порушення вимог посадової інструкції за усною домовленістю передала на зберігання акустичне обладнання вартістю 2,7 млн грн знайомому підприємцю.

Відсутність письмового договору дала йому можливість розпоряджатися обладнанням на власний розсуд. Відтак згодом правоохоронці знайшли оголошення про продаж вказаного музичного обладнання та купили його в рамках контролю за вчиненням злочину. Як з’ясувалося, ніхто зберігати і повертати його законному власнику – міськраді – не збирався. Підприємець вирішив продати акустичні системи.

В подальшому ж обвинувачена заднім числом склала договір про передачу майна на зберігання, однак повідомити де саме воно перебуває, не могла.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Київська міська прокуратура