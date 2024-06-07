Чинуша, підозрюваний у систематичному вимаганні з перевізників, замість камери посидить з комфортом вдома

За клопотанням слідчого ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, погодженим прокурором Київської міської прокуратури, 7 червня Печерським судом Києва відсторонено від посади заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Керівнику транспортного підприємства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 3 млн гривень.

Нагадаємо, що заступника начальника Департамента транспортної інфраструктури КМДА та керівника транспортного підприємства, що виступав у якості посередника, підозрюють в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з підприємців, що здійснюють пасажирські перевезення у Києві (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією сторони обвинувачення, упродовж 2024 посадовець в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення перевезень на одному з міських автобусних маршрутів.

У якості «компромісу» підприємству, з яким розірвали договір, запропонували щотижня платити по 40 тисяч гривень за право возити пасажирів на маршруті. Тобто кожен автобус за будній день мав платити посадовцям КМДА 800 гривень, за вихідний – 600. У якості посередника для передачі коштів виступав директор транспортного підприємства, наближеного до керівництва Департаменту транспортної інфраструктури.

В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень.

Київська міська прокуратура