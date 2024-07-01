Чистильника акваріумів судитимуть за сексуальне насильство та розбещення 13-річної дівчинки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 40-річного киянина за обвинуваченням у розбещенні малолітньої дівчинки, сексуальному насильстві, не пов’язаному з проникненням у тіло дитини, вчиненому повторно та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч.1 ст. 301-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік приходив до квартири родини чистити акваріум. Завоювавши за багато років довіру сім’ї, він почав проявляти інтерес до 13-річної доньки власника квартири. Достовірно знаючи, що дівчинка малолітнього віку, зловмисник обмінявся з нею номерами телефонів.

Через месенджер обвинувачений вів непристойні розмови із дівчинкою та надсилав їй порнографічні відео, у тому числі дитячу порнографію. Також чоловік записував відео, на якому він на ліжку дівчинки вчиняв дії сексуального характеру, після чого надіслав відеофайл дитині.

Слідство встановило, що підозрюваний також здійснював непристойні дотики до тіла дівчинки, що кваліфіковано як сексуальне насильство, вчинене повторно.

Санкція статей передбачає позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

Київська міська прокуратура