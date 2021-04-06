Cлужбова недбалість зі збитками на ₴746 тис. – повідомлено підозру поліцейському на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру завідувачу одного із секторів Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ Нацполіції в Кіровоградській області за фактом службової недбалості, що спричинила збитки на суму 746 тис грн (ч.2 ст.367 КК України).

За даними слідства, працівник поліції, будучи матеріально відповідальною особою, не вжив заходів щодо збереження ввіреного йому недобудованого багатоквартирного будинку в м. Кропивницькому.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколоєві, оперативний супровід – Кіровоградське управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури