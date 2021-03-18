«Cмотрящему» харківського СІЗО повідомили про підозру за збут наркотиків та поширення злочинного впливу

Протиправну діяльності «авторитета» викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції із колегами-правоохоронцями.

Поліцейські встановили, що, перебуваючи у СІЗО та здобувши «авторитет» у кримінальному середовищі, у листопаді минулого року отримав статус так званого «смотрящого» за установою. Одразу після цього чоловік призначав собі помічників у злочинній діяльності з числа арештованих, підбурював їх до порушення правил перебування в установі, організував канали постачання та збуту наркотиків, заборонених до вільного обігу речей. Крім того, організовував через помічників проведення азартних ігор. Кошти від отримання «бізнесу» йшли на поповнення так званого «общака».

13 січня цього року правоохоронці провели обшуки в СІЗО, за результатами яких у камері «смотрящого» виявили та вилучили наркотики.

Сьогодні, 18 березня, на підставі отриманих доказів зловмиснику повідомили про підозру ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі) та за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Полтава, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо: відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу з’явилася в Кримінальному кодексі України після змін, що набрали чинності в червні минулого року. Тепер за такий злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України