Cолдат, який погрожував начальнику вбивством, отримав 5 років увʼязнення

Дзержинський районний суд міста Харкова визнав військовослужбовця винним у погрозі вбивством начальникові.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 лютого.

9 березня 2024 року заступник командира стрілецької роти зробив усне зауваження солдатові за порушення розкладу дня. Підлеглий відреагував агресивно: зняв з запобіжника ручну осколкову гранату Ф-1 та продемонстрував її начальнику, який стояв на відстані орінєтовно 1 метр, без зброї та засобів індивідуального захисту. При цьому солдат нецензурно висловлював погрози вбивством.

Інцидент тривав близько 5 хвилин. Заступнику командира роти вдалося заспокоїти солдати і забрати в нього гранату.

У суді потерпілий сказав, що претензій морального і матеріального характеру до солдата не має.

Обвинувачений визнав вину, каявся, говорив, що бажає продовжити виконувати військовий обовʼязок та готовий понести заслужене покарання.

Чоловік розлучений, має на утриманні малолітню дитину 2011 року, матір і бабусю, під час час мобілізації служив у війську кулеметником стрілецького відділення, має погашену судимість.

Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Обставин, що помʼяшують покарання, суд не побачив. І підстав для застосування умовного покарання також.