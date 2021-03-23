Cпівробітника так званого «міністерства державної безпеки ЛНР» засуджено до 10 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури працівника так званого «міністерства державної безпеки ЛНР» визнано винним у вчиненні умисних дій, направлених на участь у діяльності терористичної організації, незаконному позбавленні волі та викраденні людини (ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Новоайдарським районним судом Луганської області в порядку спеціального судового провадження особу засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стороною обвинувачення доведено, що на початку 2015 року мешканець міста Луганськ, працюючи у так званому «відділі військової контррозвідки МДБ ЛНР», здійснював оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність у військовій сфері на користь терористичної організації, виявляв осіб, які критикували створення «ЛНР» у соціальних мережах.

Зокрема, у 2017 році засуджений, перебуваючи на території КПВВ «Станиця Луганська» з боку тимчасово окупованої території Луганської області, при перевірці документів незаконно затримав громадянку України та примусово перевіз її до адміністративної будівлі «МДБ ЛНР». Більше двох тижнів до неї застосовували психологічний тиск, тримали в кайданках та з мішком на голові, погрожували вбивством та розправою над рідними, завдавали фізичних страждань для отримання зізнання у співпраці з органами Служби безпеки України.

Цей факт відображено в Доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період з 16 травня по 15 серпня 2017 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури