Cпівробітник університету за ₴74 тис. обіцяв іноземцям допомогу у в’їзді в Україну задля фіктивного вступу до навчального закладу

Встановлено, що двоє іноземців шукали спосіб в’їхати в Україну під приводом вступу до навчального закладу. Для цього вони через посередника з’ясовували яким чином отримати від університету запрошення, яке б і стало підставою для законного в’їзду в Україну.

Підозрюваний, який обіймав посаду радника президента з міжнародних зв’язків одного з університетів Києва, пообіцяв допомогти їм із запрошенням на навчання, вступом до університету та подальшим фіктивним навчанням. Завдяки отриманню студентської посвідки терміном на 4-5 років, студенти-іноземці мали б змогу безперешкодно перетинати кордон України без фактичного відвідування навчального закладу та складання підсумкових іспитів.

Працівника університету затримали під час одержання 74 тисячі гривень. В подальшому з’ясувалось, що посадовець, підбурюючи абітурієнтів дати гроші ніби то за вступ на навчання, не вживав жодних заходів аби їм допомоги та домовитись з кимось, тобто фактично ошукав іноземців. Запрошення на навчання абітурієнти отримали у загальному порядку як усі інші потенційні студенти.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно вже колишнього співробітника одного з університетів Києва за обвинуваченням у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, підбурюванні до одержання неправомірної вигоди та шахрайстві (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3, ч. 1 ст. 190 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури