Cтоличні правоохоронці затримали на Оболоні чоловіка, який погрожував їм гранатою

Під час невідкладного обшуку поліцейські вилучили у фігуранта 2 гранати, вогнепальну зброю, карабіни та близько 1000 патронів. За свої дії порушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що її співмешканець стріляє з пістолета у під’їзді будинку на вулиці Озерній. Для встановлення всіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як зазначив начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко, по прибуттю за вказаною адресою правоохоронці встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння:

«Ми з’ясували, що правопорушник проживає із заявницею та зловживає спиртними напоями. Під час спілкування з працівниками поліції чоловік зненацька дістав із кишені гранату та погрожував скоїти вибух. Наші співробітники швидко зреагували та встигли цьому завадити. У подальшому правоохоронці провели невідкладний обшук у помешканні та автомобілі фігуранта й виявили ще одну гранату, вогнепальну зброю, рушницю, карабіни та близько тисячі патронів. Вилучені предмети направлені на проведення відповідного експертного дослідження».

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили його до Оболонського управління поліції. Наразі раніше не судимий місцевий мешканець, 1988 року народження, перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва