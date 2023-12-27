Cтоличні поліцейські затримали групу серійників квартирних злодіїв

Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів поліцейські вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, мобільні телефони, гроші у національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби. Наразі слідчі володіють інформацією про причетність затриманих щонайменше до шести фактів крадіжок із квартир киян.

Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку столичного главку, Оболонського управління поліції, аналітиками кримінального аналізу та силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 затримали чоловіків, які обкрадали квартири жителів столиці. Правопорушники – 42-річний киянин та 28-річний мешканець Київської області.

Начальник столичного главку поліції Дмитро Шумейко зазначив, що фігуранти заздалегідь ретельно готувалися до вчинення кримінального правопорушення та вели тривале спостереження за квартирами потерпілих:

«Ми провели комплекс слідчих та розшукових заходів, у ході яких задокументували злочинну діяльність чоловіків. Відомо про шість фактів квартирних крадіжок, скоєних на території міста Києва, до яких причетні затримані. За результатами санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, мобільні телефони, ноутбуки, гроші у національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби».

Поліцейські затримали зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий Дніпровського управління поліції повідомив фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва