Cтудент столичного вишу обікрав скриньку для збору грошей на ЗСУ, бо не вистачало на розваги
За скоєне порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, подія відбулась наприкінці лютого цього року. Зловмисник, перебуваючи у приміщенні ресторану на Андріївському узвозі, скористався відсутністю персоналу закладу поблизу та викрав зі скрині близько 500 гривень, які відвідувачі залишали у якості доната на потреби військових.
Поліцейські оперативного розшукали підозрюваного та затримали його. 20-річний студент київського вишу пояснив свій вчинок нестачею грошей на розваги. Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили молодику про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.
Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet