Cтудент, який на електросамокаті збив на смерть пішохода, відбувся іспитовим терміном
Обвинувачений наїхав на чоловіка, який рухався тротуаром
20-річного студента першого курсу магістратури факультету психології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова визнано винним у порушенні правил на транспорті і призначено п’ять років в’язниці, які замінено на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
У суді студент повністю визнав вину і заявив про щире каяття у вчиненому. Хлопець підтвердив: того дня їхав тротуаром, керуючи справним електросамокатом. Із його слів, він намагався уникнути зіткнення з пішоходом, але чоловік, який побачив його, на мить зупинився. Тому зіткнення не вдалося уникнути. Як наслідок, пішохід впав спиною на землю.
Обвинувачений розповів: неодноразово намагався зв’язатись із дружиною померлого, щоб запропонувати свою допомогу. Він також перерахував поштовий переказ на суму 200 тис. грн., який потерпіла не забрала, і кошти повернулися назад. У подальшому обвинувачений задонатив ці кошти для потреб ЗСУ.
Крім цього, у суді хлопець визнав, що порушив Правила дорожнього руху, які забороняють рух електросамокатів тротуарами.
Під час ухвалення вироку Феміда врахувала позитивні характеристики 20-річного студента, надані вишем, а також з фірми, де він працює фахівцем з розвитку продажів. Також суд узяв до уваги факт, що обвинувачений двічі був донором крові.
Як повідомляв «Главком», кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Станом на липень 2024 року в судовому реєстрі було знайдено 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами. За порушення самокатників можуть штрафувати від 340 грн до 17 тис. грн та на рік позбавити водійського посвідчення.
Варто зазначити, що у 2023 році водіїв самокатів на рівні закону визнано повноцінними учасниками дорожнього руху – проте спеціальні правила для них досі не затверджені. Кермувальники електросамокатів, моноколес тощо повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивними елементами та шоломами. Водночас їздити тротуарами та пішохідними доріжками такому транспорту заборонено.
Нагадаємо, Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху за їзду тротуарами і оштрафував на 850 грн.