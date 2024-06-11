Cуд надав дозвіл на реалізацію 4 гелікоптерів та 2 літаків кримських підприємців, причетних до фінансування російської збройної агресії

За клопотанням прокурора судом надано дозвіл на передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) шляхом реалізації об’єктів рухомого майна, що належить особам, пов’язаним із фінансуванням російської збройної агресії проти України.

Мова йде про 4 повітряні судна Мі-2 (МіІ-2) та 2 літаки АН-2 (Antonov-2).

Після реалізації вказаного майна, кошти будуть зараховані на депозитні рахунки АРМА для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Нагадаємо, у лютому 2024 року повідомлено про підозру 9-м українським підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

У рамках кримінального провадження встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває ряд об’єктів рухомого майна.

З метою блокування рухомих активів та запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора накладено на гелікоптери та літаки, що належать товариству.

Також арештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн.

Підозрюваним інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Слідство встановило, що анексії півострова ці суб’єкти господарювання переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства рф. Наразі вони провадять свою господарську діяльність з рф і сплачують податки, фінансуючи країну-агресора.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі Четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, оперативний супровід – Третій оперативний відділ (з дислокацією у м. Черкасах) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

Черкаська обласна прокуратура