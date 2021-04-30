Cуд виніс вирок фастівчанину, який разом із співмешканкою вчинили зухвале пограбування

Фастівською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно цивільного подружжя за фактом грабежу, поєднаного з проникненням в житло (ч. 3 ст. 186 КК України).

Нагадаємо, що інцидент стався навесні минулого року. Раніше неодноразово судимий чоловік разом із співмешканкою проникли до житла літнього подружжя, де накинулись на стареньку власницю оселі і почали її душити, вимагаючи гроші. Заволодівши двома тисячами гривень, зловмисники залишили місце скоєння злочину, але невдовзі були затримані правоохоронцями.

Фастівським міськрайонним судом Київської області чоловіка визнано винним у вказаному злочині та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі, жінку – до 5 років позбавлення волі та звільнено від реального відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.

Пресслужба Київської обласної прокуратури