Cудитимуть голову міськрайонного суду та адвоката, які «взяли» $6 тис. за позитивне судове рішення

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно голови одного з міськрайонних судів Одеської області та адвоката, які за попередньою змовою організували шахрайську схему заволодіння чужим майном (ч. 2 ст. 190 КК України).

Згідно із матеріалами обвинувачення, голова міськрайонного суду та адвокат, змовившись між собою, організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадянина за нібито прийняття позитивного судового рішення у справі про повернення боргу.

За сприяння у вирішенні цього питання обвинувачені зажадали отримати 6 тис. доларів США.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання обвинуваченими частини обумовленої суми у розмірі 81 тис. гривень шляхом переказу коштів на банківський рахунок.

Суддю та адвоката викрили «на гарячому» під час одержання ними останньої частини коштів у розмірі 2500 доларів США.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві за оперативного супроводження ГОУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура