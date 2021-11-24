Cудитимуть харків’янина, який на власному подвір’ї вирощував майже 500 кущів конопель

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом незаконного посіву та незаконного вирощування конопель (ч. 2 ст. 310 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 34-річний харків’янин незаконно вирощував на власному подвір’ї коноплі для особистого вживання без мети збуту.

У ході обшуку домоволодіння чоловіка виявлено та вилучено майже 500 кущів конопель.

Висновком експертів Харківського НДЕКЦ МВС України підтверджено, що вилучені кущі є рослинами, які містять психотропну речовину – рослини роду коноплі.

У жовтні 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно підозрюваного направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури