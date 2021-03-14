Cудитимуть поліцейського, який «закривав» справи п’яних водіїв

До 6 років ув’язнення загрожує правоохоронцю за несанкціоноване втручання в електронну базу Національної поліції.

Старший дільничний офіцер сектору превенції одного з відділів поліції Київщини вносив неправдиві данні до інформаційного порталу Нацполіції на користь порушників правил дорожнього руху.

Правоохоронець, який мав доступ до системи, вносив у неї неправдиві відомості про закриття адміністративних проваджень відносно водіїв, притягнутих до відповідальності за статтею 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння), яка крім штрафу передбачає позбавлення прав від 1 до 3 років.

Під час слідства встановлено три епізоди «корегування» підозрюваним бази даних. Обвинувальний акт за ч. ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу (несанкціоновані дії з електронною інформацією) скеровано до Вишгородського районного суду. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у столиці, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Як повідомляв «Вечірній Київ», патрульні зняли зі столичного маршруту ще одного нетверезого водія, який потрапив у ДТП. Відповідні протоколи склали не тільки на перевізника, але й на лікарку, яка допустила його до роботи. // «Вечірній Київ»