Cудом підтверджено законність вироку злочинцю за вчинення розпусних дій щодо 6-річної дитини

За принципової позиції Донецької обласної прокуратури Донецьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції стосовно 61-річного мешканця м. Маріуполя, який вчинив розпусні дії щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 20 липня 2019 року 61-річний чоловік вживав спиртні напої вдома у своїх друзів в Приморському районі м. Маріуполя, а потім вирішив вийти за водою до найближчого магазину, взявши разом із собою 6-річну доньку друзів.

Перебуваючи біля колодязя, чоловік вчинив розбещення дівчинки та інші дії сексуального характеру у її присутності. Повернувшись додому, перелякана дитина одразу розповіла про це батькам, які звернулись із заявою до правоохоронців.

У листопаді 2020 року Жовтневим районним судом м. Маріуполя чоловіка визнано винним у скоєнні інкримінованого злочину та засуджено до 5 років позбавлення волі. Не погодившись з вироком, засуджений подав апеляційну скаргу, у задоволенні якої наразі відмовлено.

Вирок набрав законної сили.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури