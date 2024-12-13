Cудитимуть 41-річного киянина, який через конфлікт підпалив товаришу двері до квартири

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, близько місяця тому до Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка повідомила, що горять двері до квартири її сусідів. На місце події терміново прибули співробітники ДСНС, які загасили пожежу, а також правоохоронці для з’ясування всіх обставин та документування злочину.

Заявниця розповіла правоохоронцям, що перед пожежею у двері сусідської квартири голосно гримав невідомий їй чоловік, а через деякий вона час побачила, що двері горять.

Поліцейські встановили причетного до злочину 41-річного киянина та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що фігурант прийшов до товариша з наміром посваритись через неприязні відносини, а коли виявив, що того не має вдома, підпалив запальничкою оббивку вхідних дверей.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили палію про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За зібраною доказовою базою обвинувальний акт скеровано до суду. На час слідства чоловік перебував під вартою (з альтернативою внесення застави 60тис) Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва