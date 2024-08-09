Cудитимуть 42-річного чоловіка, який вимагав у знайомого 5000 доларів неіснуючого боргу

Погрозами фізичної розправи та навіть вбивства зловмисник змушував потерпілого віддати йому кошти. Обвинувальний акт вже в суді. Правопорушнику загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час проведення слідчо-розшукових дій співробітники Одеського районного управління поліції Nº 1 спільно з працівниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області встановили, що 42-річний житель Одеси на підставі надуманих боргових зобов’язань протягом двох місяців вимагав у знайомого 5000 доларів. Зловмисник тероризував 36-річного потерпілого в телефонних розмовах та під час особистих зустрічей, здійснюючи тиск, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи фізичну силу

Для припинення протиправних дій фігуранта правоохоронцями були проведені відповідні заходи.

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області зловмисника затримали під час чергової зустрічі з потерпілим, на яку останній таки приніс кошти. При спілкуванні вимагач продовжував тиснути на чоловіка, вдарив його, зірвав з нього нагрудну сумку, в якій знаходилися гроші, і кинувся тікати. Та на заваді стали поліцейські.

У правопорушника правоохоронці вилучили сумку з грошима і телефон з інформацією, яка мала значення для слідства, що було долучено до кримінального провадження у якості речових доказів.

«На підставі зібраної доказової бази, у тому числі матеріалів слідчо-розшукових дій і висновку судово-медичної експертизи, ми під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси висунули фігуранту обвинувачення за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – у вимаганні, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт ми скерували до суду. Обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна», – розповів начальник слідчого відділу територіального підрозділу поліції Микола Каширкін.

Одеське районне управління поліції № 1