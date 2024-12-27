Cудитимуть черкащанина, який збив на смерть жінку і втік з місця ДТП

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жителя м. Черкаси за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, та завідоме залишення її у небезпечному стані без допомоги (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

За даними слідства, у вересні цього року в темну пору доби обвинувачений, керуючи автомобілем ЗАЗ Lanos в м. Черкаси, не стежив за дорожньою обстановкою і не реагував на її зміну, унаслідок чого здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

У подальшому водій, нехтуючи моральними нормами співжиття, не вжив жодних заходів, щоб відвернути небезпеку, яка загрожувала потерпілій, покинув місце пригоди, залишивши її без допомоги на узбіччі.

Потерпілу виявили перехожі, які викликали швидку медичну допомогу.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 83-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та померла в лікарні того ж дня.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури