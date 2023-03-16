Cудитимуть депутата, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Липецької сільської ради Харківської області VІІI скликання за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року обвинувачений, перебуваючи на території на той час окупованої Липецької об’єднаної територіальної громади, пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого «заместителя начальника Управления Липецкого территориального управления Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области».

Обвинувачений намагався сформувати позитивне ставлення місцевого населення до загарбників. Він виступав перед мешканцями громади, розповідаючи їм про «необхідність» проведення референдуму щодо приєднання окупованих територій Харківщини до рф.

Щоб «підкупити» місцеве населення, чоловік організував видачу бензину по талонам під виглядом гуманітарної допомоги від окупантів. Також він прийняв від представників країни-агресора продукти харчування та будівельні матеріали, щоб у подальшому розповсюджувати їх серед мешканців громади, аби схилити людей підтримувати рф.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Викриття і документування протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками Управління СБУ в Харківській області та Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура