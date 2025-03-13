Cудитимуть екскерівника міжрегіонального управління Мін’юсту, який за хабарі дозволяв підприємцям експлуатувати працю засуджених

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, якого ДБР у взаємодії з СБУ затримало на хабарі у вересні минулого року.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Очільник управління, яке поширює свою діяльність на 6 областей, за винагороду дозволяв підприємцям «безоплатно» використовувати ув’язнених на виробництві.

Посадовець запропонував комерсанту налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини. За можливість користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених підприємець мав платити посадовцю від 70 до 100 євро за кубометр обробленої деревини.

Затримали фігуранта після отримання від підприємця понад 2 тис. євро за обробку деревини з липня по вересень минулого року.

Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави. Фігурант цю суму сплатив. Також його звільнено з роботи.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань