Cудитимуть керівника колонії, який на початку війни незаконно відпустив «злодія в законі»

Жоден злочин не залишиться без відповідальності. У період воєнного стану ДБР звертає підвищену увагу на дії чиновників та правоохоронців, які намагаються збагатитися, використовуючи службове становище.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно одного із керівників колонії в Чернігівській області, який на початку збройної агресії рф проти України відпустив з-під варти «злодія в законі». Обвинувальний акт направлено до суду.

Посадовець віддав незаконний усний наказ відпустити «злодія у законі», який чекав на вирок суду за обвинуваченням у замаху на вбивство. У березні «злодія в законі» було затримано при спробі перетину державного кордону з Республікою Молдова у Вінницькій області.

Працівник колонії обвинувачується у пособництві у втечі з-під варти (ч. 5. ст. 27 та ч. 1 ст. 393 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі посадовця відсторонили від займаної посади, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

ДБР