Cудитимуть керівника Укртрансбезпеки Миколаївщини, який обкладав даниною перевізників

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно високопосадовця Укртрансбезпеки Миколаївської області, якого правоохоронці викрили на системних хабарях з перевізників.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Протягом 2023 року та на початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області встановив щомісячну «таксу» у сумі від 500 грн до 5 тис. грн з перевізника за можливість безперешкодно працювати при перевезенні пасажирів та товарів. Сума залежала від кількості рейсів.

У лютому 2024 року посадовця Укртрансбезпеки правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря.

Наразі він звільнений з посади та обвинувачується за 7 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

ДБР