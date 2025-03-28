Cудитимуть начальника штабу в/ч з Миколаївщини, який допустив безпідставне нарахування «бойових» підлеглим

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування стосовно начальника штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині. Посадовець допустив безпідставне нараховування доплат військовим, які не брали участі у бойових діях.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що у червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей.

Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень.

Начальник штабу обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно обвинуваченого накладено арешт. Під час досудового розслідування ним добровільно вже відшкодовано майже 2 млн гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань