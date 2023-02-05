Cудитимуть організатора виготовлення документів для незаконного переправлення чоловіків до ЄС на $100 тис.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора злочинного угруповання за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підроблення офіційних документів та збут таких документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, житель м. Кривий Ріг, залучивши чотирьох спільників, розробив схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн Європейського Союзу. За грошову винагороду у 15 тис доларів США вони виготовляли замовникам пакет підроблених документів, а саме: паспорти, водійські посвідчення однієї з країн ЄС для перетину держкордону.

За результатами досудового розслідування встановлено, що учасники угруповання виготовили підроблені документи для 7 чоловіків призивного віку на загальну суму 105 тис доларів США.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та автомобілі обвинуваченого вилучено підроблені паспорти громадян іноземної держави, банківські картки та грошові кошти.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження інших співучасників кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури