Cудитимуть педофіла з Чернівців, який зґвалтував 10-річну дівчинку та 6 років переховувався від слідства

Ювенальні прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чернівців за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у березні 2016 року чоловік перебуваючи за місцем свого проживання у селі Мамаївці, колишнього Кіцманського району, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної доньки своїх сусідів. Дівчинка добре знала сім’ю обвинуваченого та неодноразово бувала у них дома.

Після скоєного громадянин покинув територію України та упродовж 6 років переховувався від органів слідства. Минулого року наважився повернутись і був викритий правоохоронцями. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратуа